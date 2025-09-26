Армія РФ за добу війни в Україні втратила 940 військових, 14 артсистем і 2 танки
Протягом доби 25 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили 14 артилерійських систем і 2 танки ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;
- танків – 11203 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23287 (+0) од;
- артилерійських систем – 33147 (+14) од;
- РСЗВ – 1501 (+0) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);
- спеціальна техніка – 3975 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
