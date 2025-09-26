На Донеччині наразі тривають бої за села Ялта та Запоріжжя, - 37-ма окрема бригада морської піхоти

Про це в ефірі Еспресо сказав старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.

"В оперативній смузі відповідальності 37-ї окремої бригади морської піхоти на Новопавлівському напрямку противник задіює значні сили піхоти. Окупанти використовують велику кількість особового складу і постійно намагаються просочитися між бойовими порядками наших та суміжних підрозділів", - зазначив Бобков.

За його словами, противник застосовує тактику невеликих піхотних груп - зазвичай це групи по 2–3 військовослужбовці. Пішки, без використання техніки, ворог намагається просочитися з флангів, аби вийти в тил, а далі закріпитися в будинках або лісосмугах.

"Ця тактика не нова для цього напрямку, її застосовують уже понад пів року. Ми знаємо, як їй протидіяти. Наразі ворог продовжує активні спроби захопити населені пункти Ялта та Запоріжжя Донецької області. За ці населені пункти тривають активні бої", - наголосив Бобков.