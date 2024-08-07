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Суші Майстер робить пропозицію, від якої неможливо відмовитися

Анна Хотіна
7 серпня, 2024 середа
12:06
Суспільство

Радимо ознайомитися з повним текстом статті, щоб дізнатися про всі акції та інші можливості заощадити при замовленні улюблених суші в цьому ресторані. Вам уже стало цікаво?

Зміст

Ми не хочемо ховати від вас шикарну нагоду добре заощадити на замовлення суші на https://kyiv.sushi-master.ua/. Прямо за цим посиланням вам відкриється сайт популярного суші-ресторану Суші Майстер, де є маса японських делікатесів за найвигіднішими цінами.

Проте не лише вигідні ціни гарантовані всім клієнтам закладу. Ресторан має орієнтовану на користь клієнтів програму лояльності. Саме тому тут на вас чекає величезна кількість різних акцій, знижок та бонусів.

Акція "1+1=3" - ще більше задоволення

Якщо ви небайдужі до ролів, тоді ця акція точно варта вашої уваги. Відповідно до цієї аукціонної пропозиції кожен клієнт має можливість отримати додаткову порцію ролів при замовленні двох позицій цього розділу.

Ця акція має низку очевидних переваг, а саме:

● Гарантована економія грошей. Немає суворих умов щодо мінімальної суми замовлення, оскільки достатньо відправити до кошика два найменування ролів.

● Простота участі в акції. Клієнту немає необхідності вказувати будь-які промокоди або подібне, щоб стати учасником акції. Достатньо оформити замовлення, надіславши в кошик відповідні позиції з розділу Роли.

● Гарантія отримання більшої кількості смачних та улюблених ролів. Замовивши дві позиції з розділу Роли, ви гарантовано отримуєте третю порцію ролі абсолютно безкоштовно.

Знижка для іменинників від ресторану Суші Майстер

Якщо у вас день народження, то не варто відмовляти собі в задоволенні смачно поїсти суші та роли від перевіреного ресторану. Однак усі клієнти ресторану Суші Майстер у день свого народження зможуть не лише поїсти смачні суші, а й суттєво заощадити гроші.

Приємний подарунок – знижка у розмірі 10% від суми замовлення для всіх клієнтів закладу у їхній особливий день. А щоб отримати цю знижку, необхідно в коментарях зазначити, що сьогодні маєте день народження.

Є ще кілька важливих моментів, які варто пам'ятати. Замовлення у день вашого народження має формуватися з позицій меню, які не беруть участь в інших акціях чи знижках. А щоб отримати знижку до дня народження, кур'єру необхідно пред'явити документ, який би підтверджував правдивість дати.

Знижки на суші-сети

Чи плануєте зустрітися з друзями? Варто подбати про частування. Ідеальним рішенням стане відповідний за обсягом набір суші та ролів. А ідеальним вибором стане сет зі знижкою.

Пропозиції зі знижкою в розділі Мережі оновлюються регулярно - зазвичай щотижня. Розмір знижки може сягати 50%, що дуже круто.

Безкоштовна доставка

Якщо ви не взяли участь у вищезгаданих акціях, то не варто впадати у відчай. Усі клієнти, які замовлять улюблені суші та роли у ресторані Суші Майстер на суму від 400 гривень, не платять за доставку.

Теги:
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