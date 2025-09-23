Світ ховається під землю: як у Європі та США готуються до можливої війни і будують укриття

Як наслідок, зростає попит на будівництво захисних споруд у Європі і навіть у США.

В огляді Еспресо читайте детальніше, які з європейських країн найкраще обладнанні укриттями, де є протиядерні бункери, скільки жителів зможе там вміститися, а хто й зовсім не готується до можливої війни.

В Німеччині бум на укриття для працівників і приватні бункери

У Німеччині дедалі більше людей із занепокоєнням стежать за ситуацією з безпекою на континенті. Вони побоюються, що Путін може розпочати війну проти НАТО, а зокрема й Німеччини. Як наслідок, там масово почали облаштовувати приватні сховища, пише німецьке видання Bild.

Один із будівельників, який споруджує бункери по всій Німеччині зазначив, що впродовж останніх 8 місяців кількість запитів до нього зросла на 50 відсотків. Особливо після атаки дронів на Польщу, каже, телефон не замовкав. "Люди зрозуміли, що Путін серйозно налаштований", – наголосив будівельник.

Особливо помітно, що останнім часом зросла стурбованість серед компаній та орендодавців. 30 відсотків усіх запитів надходять саме від організацій. "Компанії дзвонять до нас, бо хочуть мати бункери для своїх співробітників на території підприємства".

Німецький центр захисту з Мюнхена також підтверджує шалений попит на будівництво бункерів. Там теж кажуть, що особливо пожвавились запити після останніх подій у Польщі. За даними видання, зараз 10% нових будівель будуються з бункерами. У приватних помешканнях на укриття переобладнують підвали, для цього спеціальний дозвіл не потрібен.

Фахівець з будівництва каже, що найкраще підходить приміщення в кутку будинку, оскільки це – найстабільніша точка.

Приміщення не повинно бути більшим за 30 квадратних метрів і має бути придатним для тривалого перебування. Крім того, стелі та стіни повинні мати товщину не менше 30 сантиметрів. В іншому випадку можна звести додатковий шар. Додатково встановлюється протитискові двері, фільтрувальна установка, протитискові клапани та аварійний вихід (підвальне вікно з броньованою кришкою). Приміщення повинно бути герметичним та закриватися на замок. Вартість приватного бункера у Німеччині стартує від 30 тис. євро.

фото: bild.de

Поляки кажуть, що мають укриття на 50 млн осіб

У Польщі на державному рівні ремонтують, відновлюють старі укриття і готуються будувати нові.

Якщо простежити, про що пишуть місцеві ЗМІ, то медіа зараз саме пояснюють, що таке бомбосховища і чим від них відрізняються найпростіші укриття. Дані пожежної служби свідчать про те, що бомбосховища в Польщі можуть вмістити лише 300 тис. осіб, а це менше 10% населення країни. Однак найпростіші укриття розраховані на майже 50 мільйонів людей, – пише видання TVP.info.

До речі, поляки захисні споруди маркують різними позначками. Об'єкти, які можуть виконувати захисну функцію, позначають міжнародним символом цивільної оборони – рівностороннім синім трикутником на помаранчевому фоні та відповідним написом: "СХОВИЩЕ".

Інші схованки в Польщі позначені квадратним зеленим знаком евакуації E21 – білою піктограмою на зеленому фоні, що зображує людей під дахом.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Леснякевич, розповів, що країна перебуває на останній стадії підготовки Програми захисту населення, в якій гарантуються кошти на ремонт і будівництво бункерних споруд.

"Першим кроком, який ми спільно реалізуємо, буде відновлення об'єктів, які колись були укриттями. Ми домовилися з міністром Томашем Шемоняком, що одним з перших завдань, які будуть реалізовані, буде відновлення укриттів", – заявив заступник Леснякевич. А Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш оголосив, що польська армія вже придбала техніку, завдяки якій вони зможуть швидко будувати об'єкти інфраструктури, зокрема укриття", – писало виданняя Onet.

фото: tvp.info

Найкраще з бункерами – в нейтральній Швейцарії

Найкраще відновлюють та будують нові укриття з-поміж інших європейських країни у Швейцарії, Фінляндії та Швеції. Експерти кажуть, що у цих країн може повчитись уся Європа. Ці країни здатні ідеально поєднувати цивільне будівництво з потребами захисту населення від загроз. В Польщі, порівняно, в цьому плані ще багато чого потрібно зробити.

"Не всі місця, які можна використовувати для тимчасового забезпечення безпеки людей, є сховищами. Такі простори поділяються на сховища та укриття.

Сховище – це захисна споруда, яка є герметичною, запобігаючи потраплянню отруйних токсичних газів та біологічної зброї. Укриття також є захисною спорудою, але вона не відповідає вимогам герметичності. Укриття захищає від механічних ударів, осколків та прямого впливу зброї та вибухових речовин, але всі хімічні та біологічні забруднювачі потрапляють у сховища", – пояснював на RMF FM підполковник, доктор інженерних наук Бартломей Пєнько з кафедри спеціального будівництва Військового технологічного університету.

Безперечним лідером за кількістю та якістю сховищ є Швейцарія. Ця країна може забезпечити притулок для 75% свого населення. Тут є приблизно 360 000 бункерів. Підполковник Пєнько, який відвідав об’єкти країни, визнав, що вражений цією інфраструктурою, але також навів інші країни – такі, як Фінляндія. За оцінками, приблизно 80-90% населення має місця для укриття. У Швеції це близько 70%, а в Норвегії – 50-60%.

Якщо ж говорити про протиядерні укриття, то навіть споруди високої якості не зможуть забезпечити стовідсотковий захист.

"Жодне укриття не захистить нас від прямої ядерної атаки. Найміцніші споруди цього типу можуть забезпечити безпеку, якщо удар станеться не ближче, ніж за кілометр від укриття", – зазначив експерт Пєнько.

Як приклад він навів велике укриття NORAD у Сполучених Штатах, частково засекречене та побудоване в Скелястих горах. Та навіть воно не забезпечить такого захисту.

"Важко спроектувати укриття для прямого влучання ядерної зброї. Його довелося б проектувати дуже глибоко під землею, а це було б жахливо дорого", – розповідав Бартломей Пєнько.

У Британії бункери виконують роль музеїв

От де на європейському континенті не думають про укриття – це на туманному острові. Британці в бункери і сховища ходять оглядати лише на туристичних екскурсіях. Це й не дивно, адже навіть під час Другої світової війни тут не точились бойові дії, однак прилітали німецькі ракети.

Архітекторка з України Олена Цимбалюк, яка живе і працює у Великій Британії для Еспресо розповіла, що наразі там ніхто не планує будувати підземні укриття в нових будинках.

"Тут складна історія з землеволодінням. Навіть якщо придумати примусове виділення місця в межах якогось обʼєкту – типу подвійного призначення, на це підуть роки, щоб проголосували. Ніхто і пенса не дасть, щоб на цінній території побудувати бункер. Є бункери старі, на кількасот людей, але зараз там просто водять на екскурсію", – розповіла архітекторка.

Колись потужні укріплення у Британії були виведені з експлуатації, часом зруйновані та забуті. Сьогодні багато з цих секретних бункерів залишаються недоторканими, а деякі з них все ще придатні для відвідування.

Служба ВВС присвятила серію матеріалів ядерним бункерам часів Холодної війни.

фото: history.co.uk

Найкраще збереженим ядерним бункером Великої Британії видання називає колишню станцію ядерного моніторингу в Лінкольнширі. Побудований у 1964 році бункер розташований поблизу Голбіча, обслуговувався членами Королівського корпусу.

Якби загроза ядерної війни стала значною, трьох людей було б відправлено до споруди, щоб виміряти масштаб вибуху бомби та радіоактивних уламків, відомих як радіоактивні опади, перш ніж доповісти уряду.

Бункер був закритий у 1991 році. Зараз тут проводять екскурсії.

Загалом, за даними дослідницької групи Subterranea Britannica, що займається вивченням штучних підземних об'єктів – у Великій Британії є 284 ядерні бункери (всі вони помічені на інтернет-мапі) Науковці вважають, що саме Голбіч найкраще зберігся.

Найвідомішим із усіх бункерів у Лондоні, є Урядові військові кімнати – підземний штаб, де збиралися прем'єр-міністр Вінстон Черчилль і його кабінет. Цікаво, що він почав функціонувати лише за тиждень до вторгнення Німеччини до Польщі у вересні 1939 року.

Укриттям слугувало і метро. London Transport побудував глибокі протиповітряні укриття під кількома станціями. Багато з них використовувалися за призначенням, коли німці скидали "Doodlebugs" (німецькі крилаті ракети), – писало видання history.co.uk

Багато з цих об’єктів залишалися таємницею десятиліттями. У 1990-х ветерани почали розповідати про них, а дослідники шукають нові місця.

Американці будують бункери, як у шпигунських фільмах

У Сполучених Штатах манія будівництва бункерів, як от перед загрозою кінця світу чи ядерного удару, була популярною ще в розпал Холодної війни. Там будували укриття просто під власними будинками, приносили запаси їжі довгого терміну зберігання, води та регулярно їх оновлювали. Ця традиція зараз "заграла новими барвами".

Рон Габбард, керує однією з багатьох компаній, що проєктують і будують бункери для заможних клієнтів. Він каже, що нині його бізнес процвітає. Бункери можуть включати паркувальні місця, тренажерні зали та навіть теплиці, пише The New York Times.

В одному з об'єктів поблизу Далласа є підземний тунель, який з'єднує бункер з будинком клієнта.

"Зараз ми продаємо бункер за 20 тис. дол. Вони призначені для людей, які заробляють 60 тис. доларів на рік", – розповів Рон Габбард.

Є фірми, які можуть у бункерах облаштувати що завгодно. Стів Гамбл, президент компанії, яка спеціалізується на будівництві підземних будинків,розповів, що створює будинки з найпримхливішими забаганками. Так нещодавно він створив таємну кімнату, де є приховані тири для стрільби, і вони користуються найбільшою популярністю. За бажанням клієнтів, фірма може збудувати рухомі каміни, які ведуть до тунелів для втечі, як у фільмі про шпигунів. До речі, у власному будинку Гамбла в Аризоні камін відкривається, коли на фортепіано поруч грають мелодію з фільму про Джеймса Бонда. Також у будинку можна зробити пересувну книжкову шафу, де в таємному відділенні є запас їжі, медикаментів і йоду.

фото: nytimes.com

На колишньому складі боєприпасів у Південній Дакоті компанія Vivos Group переобладнала 575 складських приміщень у бункери, які можна орендувати.

Клієнти сплачують 55 000 доларів авансом за 99-річну оренду, а також щорічну плату в розмірі 1091 долар. Будівлі здаються порожніми і без сантехніки.