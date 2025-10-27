"Треба вбити, бо вони українці": Україна повернула 17 дітей та підлітків з ТОТ
У понеділок, 27 жовтня, в межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати 17 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначається, що 17-річного хлопця окупанти примусово відправили до військового табору, де він проходив стройову підготовку, навчався користуватися зброєю та дронами під контролем російських військових і без згоди батьків.
"Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині", - йдеться у повідомленні.
Врятованого 7-річного хлопчика дідусь і бабуся були вимушені ховати вдома, оскільки окупаційна влада готувала його до "вилучення".
Читайте також: "Погрожували відправити на обстеження з вигаданим психдіагнозом": Україні вдалося повернути 22 українських дітей і підлітків з ТОТ
Як розповів Єрмак, 12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці".
"Сьогодні всі ці діти нарешті вдома — у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя. Вдячний командам Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб унаслідок збройної агресії проти України, а також усім партнерам, які допомагають повертати українських дітей. Виконуємо завдання президента — повернути всіх українських дітей", - додав керівник ОП.
- 9 жовтня в межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій 23 дітей і підлітків.
