Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство "Треба вбити, бо вони українці": Україна повернула 17 дітей та підлітків з ТОТ

"Треба вбити, бо вони українці": Україна повернула 17 дітей та підлітків з ТОТ

Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
19:36
Суспільство Bring Kids Back UA

У понеділок, 27 жовтня, в межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати 17 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій

Зміст

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що 17-річного хлопця окупанти примусово відправили до військового табору, де він проходив стройову підготовку, навчався користуватися зброєю та дронами під контролем російських військових і без згоди батьків.

"Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині", - йдеться у повідомленні.

Врятованого 7-річного хлопчика дідусь і бабуся були вимушені ховати вдома, оскільки окупаційна влада готувала його до "вилучення".

Читайте також: "Погрожували відправити на обстеження з вигаданим психдіагнозом": Україні вдалося повернути 22 українських дітей і підлітків з ТОТ

Як розповів Єрмак, 12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці".

"Сьогодні всі ці діти нарешті вдома — у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя.  Вдячний командам Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб унаслідок збройної агресії проти України, а також усім партнерам, які допомагають повертати українських дітей.  Виконуємо завдання президента — повернути всіх українських дітей", - додав керівник ОП.

  • 9 жовтня в межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій 23 дітей і підлітків.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Киянка Анастасія Маслій
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її матір
Яна Суворова
Автор Зіновія Воронович
24 жовтня, 2025 п'ятниця
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Автор Марія Науменко
26 жовтня, 2025 неділя
Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки
Київ
+7.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 48.66
    Продаж 49.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 жовтня
20:58
Латвія
У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ
20:36
Ексклюзив
ракети США, зброя
Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі
20:26
EF-2000 Typhoon
Туреччина уклала угоду з Британією на закупівлю 20 винищувачів Typhoon за 8 млрд фунтів
20:21
Ексклюзив
Покровськ
Передчасно говорити, що окупанти в короткостроковій перспективі захоплять Покровськ, - військовий експерт Снєгирьов
20:04
"Головна ціль росіян – саме Покровськ, у місті тривають бої": Зеленський провів розмову з військовими
20:03
Ексклюзив
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
Новий уряд у Японії може посилити підтримку України, - аналітикиня
20:01
OPINION
Нам буде тяжко, коли за кожне підставлене плече виставлятимемо один одному рахунки
19:52
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 27 жовтня
19:51
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Хлопці дуже мотивовані: у 128-й ОГШБр розповіли про бійців, які прийшли за контрактом у віці 18–24 років
19:46
президент Камеруну Поль Бія
Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну
19:33
Ексклюзив
росія китай
"Підтримка Росії в суспільстві КНР висока": китаєзнавець розповів про симпатиків України
19:17
Дональд Трамп
Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році
19:15
Юрій Ушаков
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
19:08
Огляд
Валентин Манько
Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok
18:43
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ запускала ракету "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Північному Льодовитому океані, – розвідка Норвегії
18:17
Віктор Орбан
"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ
18:05
Ексклюзив
Лавров
Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України
18:00
OPINION
блог Олександр Красовицький
Світ Трампа
17:53
Володимир Зеленський
"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку
17:39
Ексклюзив
Володимир Горбач
Нам сподобається завершення війни, але не план примусу, який намагатимуться нав‘язати США, - аналітик Горбач
17:28
вбивство діти війна
За час повномасштабного вторгнення РФ убила 661 дитину, – генпрокурор Кравченко
17:20
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій, 24 - на Костянтинівському напрямку
17:16
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:01
Гроші
Politico: ЄС шукає альтернативу, на випадок невдачі плану з використанням заморожених активів РФ для підтримки України
16:59
Патріарх РПЦ Кирил
Як ФСБ під прикриттям церкви просуває "русскій мир". Нове розслідування The Insider
16:50
Ексклюзив
хакери
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
16:44
Володимир Зеленський
Україна і лідери ЄС протягом 7-10 днів працюватимуть над мирним планом щодо завершення війни, - Зеленський
16:03
OPINION
"Буревестник" і блеф: Кремль імітує готовність до війни з НАТО, щоб тиснути на Захід
15:53
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Суд Італії схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", до Німеччини
15:05
(НРК) TerMIT
Військові через систему DOT-Chain Defence зможуть отримувати НРК в межах програми "Армія Дронів Бонус", - Міноборони
14:36
насилля
"Підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної": У Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу
14:04
OPINION
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
13:59
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Естонія висловила готовність збивати дрони РФ, що порушують її повітряний простір
13:58
Ексклюзив
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"
13:37
"Повага до мови та її розвитку": українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
13:37
Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, - Сибіга
13:26
Ексклюзив
опалення
Основний гравець - Нафтогаз: експерт Омельченко про початок опалювального сезону
13:10
"Нараховував зарплату звільненим військовим": на Київщині ДБР повідомило про підозру начальнику фінслужби військової частини
13:08
Ексклюзив
Марсі Шор
Я сподіваюся, що в України є план на момент вакууму після смерті Путіна, - історикиня Шор
13:05
Угорщина
США тиснуть на Угорщину, аби та припинила імпорт російської нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV