"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
У четвер, 9 жовтня, Україні вдалося повернути групу з 23 дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти намагалися змусити двох сестер 11 та 14 років відвідувати російську школу, погрожуючи матері відібрати дітей у разі непокори.
"Один із підлітків після окупації лишився без опіки та його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі", - зазначив Єрмак.
Врятовані мати з донькою одного разу не змогли виїхати з окупованої території через заборону окупантів у звʼязку зі службою родича в ЗСУ. Після цього сім’я жила без офіційних документів і під постійним тиском.
"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до спокійного життя", - додав голова ОП.
- 3 жовтня в рамках ініціативи Bring Kids Back UA до України повернули 22 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій.
