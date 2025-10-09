"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагалися змусити двох сестер 11 та 14 років відвідувати російську школу, погрожуючи матері відібрати дітей у разі непокори.

"Один із підлітків після окупації лишився без опіки та його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі", - зазначив Єрмак.

Врятовані мати з донькою одного разу не змогли виїхати з окупованої території через заборону окупантів у звʼязку зі службою родича в ЗСУ. Після цього сім’я жила без офіційних документів і під постійним тиском.

"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до спокійного життя", - додав голова ОП.