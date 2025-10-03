"Погрожували відправити на обстеження з вигаданим психдіагнозом": Україні вдалося повернути 22 українських дітей і підлітків з ТОТ
У пʼятницю, 3 жовтня, в Україну в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 22 українських дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Україні вдалося врятувати 22 українських дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
"Серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом", - йдеться у повідомленні.
Також вдалося повернути 16-річного хлопця разом із його молодшим братом. Їхню родину переслідували в селі за відмову батьків приймати російське громадянство та працювати в школі, яку контролювали окупанти.
В Україну також повернули 14-річну дівчину, яку в російській школі систематично принижували через її українське походження.
"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами", - додав Єрмак.
- 30 вересня з окупації вдалося повернути 16 молодих українців. Серед них - дівчина, яку змушували змінити свою позицію через спілкування українською в школі, викликаючи до ФСБ.
