Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
30 вересня на підконтрольну територію України з окупації вдалося повернути 16 молодих людей. Серед них дівчина, яка говорила українською в школі, за що її змушували відвідувати ФСБ та змінити позицію
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Одна дівчина відкрито говорила українською мовою в школі й за це стала мішенню окупантів: на неї написали донос, публічно принижували в пропагандистських каналах і змушували відвідувати ФСБ, де вимагали відмовитися від власної позиції", – розповів він.
Іншу дівчину окупанти силою втягнули в так званий військово-патріотичний гурток, де вона була змушена збирати й розбирати зброю, брати участь у "розмовах про важливе" та демонструвати лояльність військовим РФ.
Водночас інша дівчина після початку повномасштабної війни не змогла навчатися за українськими програмами, оскільки її коледж захопили. Водночас росіяни змусили її оформити паспорти РФ і вчитися за кремлівською програмою.
"Сьогодні всі вони у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та крок за кроком повертають собі право на майбутнє у вільній Україні", – наголосив Єрмак.
- 25 вересня на підконтрольну територію України з окупації вдалося повернути 17 дітей та підлітків. Одного з них, 17-річного хлопця, росіяни вночі забирали на багатогодинний допит під прицілами автоматів.
