Проводили багатогодинний допит із автоматами: з ТОТ на підконтрольну територію України повернули 17 дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів - без присутності батьків чи будь-яких законних представників. Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію", – розповів він.

Водночас 16-річній дівчині окупанти погрожували відібрати її у матері за відмову від документів РФ і навчання за її програмою.

Також Єрмак написав, що повернуті на підконтрольну територію України 15-річний брат і 13-річна сестра вижили на ТОТ після обстрілу касетними боєприпасами.

"Згодом окупаційна влада поставила їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або сім’я змушена залишити дім. Сьогодні всі діти вже у безпеці: вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні", – додав керівник ОП.