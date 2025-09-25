Проводили багатогодинний допит із автоматами: з ТОТ на підконтрольну територію України повернули 17 дітей
На підконтрольну територію України з окупації вдалося повернути 17 дітей та підлітків. Одного з них, 17-річного хлопця, росіяни вночі забирали на багатогодинний допит під прицілами автоматів
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів - без присутності батьків чи будь-яких законних представників. Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію", – розповів він.
Водночас 16-річній дівчині окупанти погрожували відібрати її у матері за відмову від документів РФ і навчання за її програмою.
Також Єрмак написав, що повернуті на підконтрольну територію України 15-річний брат і 13-річна сестра вижили на ТОТ після обстрілу касетними боєприпасами.
"Згодом окупаційна влада поставила їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або сім’я змушена залишити дім. Сьогодні всі діти вже у безпеці: вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні", – додав керівник ОП.
- 6 вересня в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути велику групу дітей з тимчасово окупованих територій.
