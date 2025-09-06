Пережили утиски, примус і нав’язування роспропаганди: Україна повернула з ТОТ велику групу дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні", - зазначив Єрмак.

Він розповів, що серед врятованих – сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері; діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими; підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його матір принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя", - додав керівник Офісу президента.