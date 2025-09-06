Пережили утиски, примус і нав’язування роспропаганди: Україна повернула з ТОТ велику групу дітей
У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути велику групу дітей з тимчасово окупованих територій
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні", - зазначив Єрмак.
Він розповів, що серед врятованих – сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері; діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими; підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його матір принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.
"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя", - додав керівник Офісу президента.
- На початку вересня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років, які перебували у РФ та на тимчасово окупованих територіях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.95Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе