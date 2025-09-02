З Росії й ТОТ України вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків. Серед врятованих - мати з двома синами, яких депортували до Росії та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя - грошей, одягу, їжі. Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що також вдалося повернути дитину з інвалідністю, яка перебувала роками на ТОТ без належного лікування та необхідних ліків.

"Дякую команді Офісу Омбудсмана України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку наших дітей. Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", - додав Єрмак.