"Жили в постійній небезпеці мобілізації": в Україну повернули дві групи дітей та молоді з ТОТ

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у telegram-каналі.

В межах ініціативи президента Bring Kids Back UA дві групи дітей та молоді вдалося повернути в Україну з окупованих територій.

"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", -йдеться у повідомленні.

Інших юнаків, які жили в окупації в умовах постійної небезпеки мобілізації та репресій, вдалося вивезти за підтримки Української мережі за права дитини - зараз вони у безпеці разом із родиною.