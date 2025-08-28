"Жили в постійній небезпеці мобілізації": в Україну повернули дві групи дітей та молоді з ТОТ
У четвер, 28 серпня, на підконтрольну Україні територію повернули дві групи дітей та молодих людей з тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у telegram-каналі.
В межах ініціативи президента Bring Kids Back UA дві групи дітей та молоді вдалося повернути в Україну з окупованих територій.
"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", -йдеться у повідомленні.
Інших юнаків, які жили в окупації в умовах постійної небезпеки мобілізації та репресій, вдалося вивезти за підтримки Української мережі за права дитини - зараз вони у безпеці разом із родиною.
- 22 серпня, у рамках ініціативи Bring Kids Back UA, двоє юнаків віком 21 та 22 роки повернулися з окупованого Криму на підконтрольну Україні територію.
- Біла Церква
