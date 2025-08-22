"Відчували постійний тиск і приниження": в Україну повернули двох хлопців 21 та 22 років з ТОТ Криму
У пʼятницю, 22 серпня, на територію України в межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули двох хлопців, 21 та 22 років, з тимчасово окупованого Криму
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у telegram-каналі.
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованого Криму повернули ще двох громадян - хлопців 21 і 22 років.
Андрій Єрмак зазначив, що вони зростали в умовах окупації, перебували під постійним тиском та зазнавали принижень.
"Тривалий час не мали можливості виїхати. Тепер вони вдома, у вільній Україні. Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє. Дякую Українській мережі за права дитини та всім партнерам за підтримку. Виконуємо завдання президента – повернути всіх наших дітей", - йдеться у повідомленні.
- 13 серпня на підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей з ТОТ. Наразі вони в безпеці та отримують психологічну підтримку.
- Біла Церква
