"Відчували постійний тиск і приниження": в Україну повернули двох хлопців 21 та 22 років з ТОТ Криму

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у telegram-каналі.

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованого Криму повернули ще двох громадян - хлопців 21 і 22 років.

Андрій Єрмак зазначив, що вони зростали в умовах окупації, перебували під постійним тиском та зазнавали принижень.

"Тривалий час не мали можливості виїхати. Тепер вони вдома, у вільній Україні. Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє. Дякую Українській мережі за права дитини та всім партнерам за підтримку. Виконуємо завдання президента – повернути всіх наших дітей", - йдеться у повідомленні.