Жили на замінованій вулиці, співали гімн України в окупаційних школах: з ТОТ вдалося повернути групу дітей
На підконтрольну територію України з ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей: вони перебувають у безпеці, отримують допомогу психологів
Про це повідомив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.
"5-річний Денис бачив, як дрон убив його маму й залишив тата без ніг. Тепер він щодня питає, коли мама повернеться, бо рідні досі не наважуються сказати йому правду", – розповів він.
Водночас інші три українські дитини роками не виходили з дому, аби не потрапити в поле зору окупантів. Ворог вимагав оформити російські документи, а опікунам – погрожував.
11-річний Вова та 15-річна Оля в російській школі на ТОТ не боялися співати гімн України. Дітей вивезли в безпечне місце.
"Олена з 4-річною донькою жила на замінованій вулиці, де гинули люди. Вони майже ні з ким не спілкувалися, боялися обшуків та підрозділу "Смерч", що виявляв проукраїнських. Після того як знайомий чоловік помер, бо не отримав вчасно медичну допомогу, жінка вирішила тікати", – зауважує Кулеба.
Імена дітей змінили з міркувань безпеки.
- У пʼятницю, 25 липня, в рамках ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій, що жили під російським тиском.
