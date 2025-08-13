Жили на замінованій вулиці, співали гімн України в окупаційних школах: з ТОТ вдалося повернути групу дітей

Про це повідомив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

"5-річний Денис бачив, як дрон убив його маму й залишив тата без ніг. Тепер він щодня питає, коли мама повернеться, бо рідні досі не наважуються сказати йому правду", – розповів він.

Водночас інші три українські дитини роками не виходили з дому, аби не потрапити в поле зору окупантів. Ворог вимагав оформити російські документи, а опікунам – погрожував.

11-річний Вова та 15-річна Оля в російській школі на ТОТ не боялися співати гімн України. Дітей вивезли в безпечне місце.

"Олена з 4-річною донькою жила на замінованій вулиці, де гинули люди. Вони майже ні з ким не спілкувалися, боялися обшуків та підрозділу "Смерч", що виявляв проукраїнських. Після того як знайомий чоловік помер, бо не отримав вчасно медичну допомогу, жінка вирішила тікати", – зауважує Кулеба.

Імена дітей змінили з міркувань безпеки.