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"Це дуже негативно позначиться на швидкості вступу до ЄС": Климпуш-Цинцадзе про скандал з обмеженням незалежності НАБУ

Оксана Ліховід
25 липня, 2025 п'ятниця
10:50
Суспільство Іванна Климпуш-Цинцадзе

Скандал навколо спроб обмежити незалежність НАБУ може серйозно загальмувати євроінтеграційний рух України. Дії української влади викликали занепокоєння серед партнерів з ЄС і можуть поставити під загрозу виконання ключових умов для відкриття переговорів про вступ

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Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Точно зробити вигляд, що нічого не сталося, не вдасться. Усі колеги з різних держав - членів ЄС говорили про те, що це зараз ударить по нашій швидкості, нашому просуванню до ЄС і можливостям України. Усе те, що відбулося, - це де-факто злочин проти нашого майбутнього, здійснений владою України, який матиме для нас складні наслідки", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За словами голови Комітету з питань інтеграції України до ЄС, тепер відбуватимуться оціночні скринінги стосовно нашого законодавства. Нашим партнерам доведеться дуже уважно дивитися після проведення скринінгів та оцінки, що відбувається далі - за той час, поки вони давали свою оцінку, ми дійшли до наступного етапу чи, навпаки, відкотилися назад.

Голова Комітету також додала, що незалежність НАБУ у дорожній карті виконання правил є частиною того, що ми маємо і що вже не мусимо змінювати. Наразі виходить, що потрібно переглядати навіть той документ, який Україна передала Єврокомісії, а Європейська комісія ухвалила, сприйняла та розіслала всім членам ЄС для погодження і відкриття першого кластеру.

"Це дуже негативно позначиться на швидкості, на темпі й насамперед на довірі, яку дуже тяжко здобути", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

  • Політик капітан ЗСУ Юрій Луценко заявив, що після того, як Офіс президента дізнався про законне прослуховування квартири співвласника "Кварталу 95" Міндіча, де обговорювалися чутливі політичні та бізнесові питання, почалася масштабна атака на незалежність НАБУ і САП.

 

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євроінтеграція
Вступ в ЄС
НАБУ
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