"Це дуже негативно позначиться на швидкості вступу до ЄС": Климпуш-Цинцадзе про скандал з обмеженням незалежності НАБУ

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Точно зробити вигляд, що нічого не сталося, не вдасться. Усі колеги з різних держав - членів ЄС говорили про те, що це зараз ударить по нашій швидкості, нашому просуванню до ЄС і можливостям України. Усе те, що відбулося, - це де-факто злочин проти нашого майбутнього, здійснений владою України, який матиме для нас складні наслідки", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За словами голови Комітету з питань інтеграції України до ЄС, тепер відбуватимуться оціночні скринінги стосовно нашого законодавства. Нашим партнерам доведеться дуже уважно дивитися після проведення скринінгів та оцінки, що відбувається далі - за той час, поки вони давали свою оцінку, ми дійшли до наступного етапу чи, навпаки, відкотилися назад.

Голова Комітету також додала, що незалежність НАБУ у дорожній карті виконання правил є частиною того, що ми маємо і що вже не мусимо змінювати. Наразі виходить, що потрібно переглядати навіть той документ, який Україна передала Єврокомісії, а Європейська комісія ухвалила, сприйняла та розіслала всім членам ЄС для погодження і відкриття першого кластеру.

"Це дуже негативно позначиться на швидкості, на темпі й насамперед на довірі, яку дуже тяжко здобути", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.