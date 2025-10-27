Це хвилююча мить, це урочистість: Наталія Сумська про підготовку до читання радіодиктанту національної єдності

Про це розповіла в етері Еспресо акторка театру і кіно Наталія Сумська, народна артистка України.

"Це хвиллюча мить бути зі всім українством світу, хто сумлінний, хто писатиме радіодиктант національної єдності, і найперше - це урочистість. Я б сказала - такий стан продовжує життя. Кілька разів я читала текст з учителем, це прекрасний київський педагог Артур Прийдаков, який визначений у 2023 році в Парижі найкращим вчителем світу. Його поради були дуже слушні, які я обов'язково врахувала. Адже це не театр, де ми говоримо з більш емоційним посилом до глядача, а тут потрібна виваженість - так прочитати кожну частину речення, аби надати людям легку підказку, де треба кому, а де не треба. А коли я в кінці читаю текст знову, то тоді вже можу дати собі волю", - сказала Наталія Сумська.

За її словами, письменниця Євгенія Кузнєцова спеціально написала для диктанту текст, в якому є чудові афоризми, дуже чуттєві та емоційні речення.

"Диктант обов'язково треба писати, це не лише написання тексту, сказано - це диктант єдності, не забуваймо про це. Що більше людей долучатиметься, то ширша буде наша мовна стійкість. З мови ж все і почалося, фюрер і досі просторікує, що територія там, де його мова, то тієї мови має бути менше. Ось, і вся проста формула. Борімося за мову!", - резюмувала народна артистка України.