Це хвилююча мить, це урочистість: Наталія Сумська про підготовку до читання радіодиктанту національної єдності
Для читання радіодиктанту потрібна виваженість, це не театр, де актори говорять більш з емоційним посилом до глядача
Про це розповіла в етері Еспресо акторка театру і кіно Наталія Сумська, народна артистка України.
"Це хвиллюча мить бути зі всім українством світу, хто сумлінний, хто писатиме радіодиктант національної єдності, і найперше - це урочистість. Я б сказала - такий стан продовжує життя. Кілька разів я читала текст з учителем, це прекрасний київський педагог Артур Прийдаков, який визначений у 2023 році в Парижі найкращим вчителем світу. Його поради були дуже слушні, які я обов'язково врахувала. Адже це не театр, де ми говоримо з більш емоційним посилом до глядача, а тут потрібна виваженість - так прочитати кожну частину речення, аби надати людям легку підказку, де треба кому, а де не треба. А коли я в кінці читаю текст знову, то тоді вже можу дати собі волю", - сказала Наталія Сумська.
За її словами, письменниця Євгенія Кузнєцова спеціально написала для диктанту текст, в якому є чудові афоризми, дуже чуттєві та емоційні речення.
"Диктант обов'язково треба писати, це не лише написання тексту, сказано - це диктант єдності, не забуваймо про це. Що більше людей долучатиметься, то ширша буде наша мовна стійкість. З мови ж все і почалося, фюрер і досі просторікує, що територія там, де його мова, то тієї мови має бути менше. Ось, і вся проста формула. Борімося за мову!", - резюмувала народна артистка України.
- В Україні 27 жовтня відзначають День української писемності та мови. Традиційно цього дня можна перевірити свої знання, написавши радіодиктант національної єдності
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.32
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.32
- Актуальне
- Важливе