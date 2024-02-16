Це не гарантії безпеки: екснардепка Гопко про безпекові угоди країн Європи з Україною
Ганна Гопко, народна депутатка VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", зауважила, що підписані документи України з Великою Британією та Німеччиною є двосторонніми угодами, які юридично не проходять ратифікацію у Верховній Раді
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Це не гарантії безпеки, не треба використовувати слово "гарантії", тому що нема такого навіть англійського слова. Ми вже мали Будапештський меморандум, де були "гарантії". Тобто це безпекові угоди, які навіть юридично не проходять ратифікацію у Верховній Раді. Ми намагалися з'ясувати разом з українськими МЗС та Мін'юстом, чи є можливості ратифікації у Верховній Раді. Це важливо, бо це певні зобов'язання, що наші партнери будуть з нами й на випадок нової ескалації", - прокоментувала народна депутатка 8 скликання.
За її словами, якщо прочитати текст угоди, то там є і про конфіскацію активів, і про майбутню справедливість.
"Сподіваюся, є тверезе розуміння, що це не гарантії. Але їх можна використовувати, аби запускати спільні виробництва, нарощувати наш потенціал локалізації бізнесу в країні. В угоді згадується і про реформи, і про гуманітарні аспекти, і про покарання агресора за вчинені воєнні злочини. Тобто це двосторонні угоди, які є хорошою нагодою отримати більше ресурсів, зброї, підтримки на різних напрямках, якщо Україна ефективно та злагоджено буде використовувати ці можливості", - резюмувала Ганна Гопко.
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