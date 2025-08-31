Це перехід на політичний рівень, вище вже нікуди, - політолог Горбач про вбивство Андрія Парубія

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

"Ми воюємо активно три з половиною роки, та й до того були насправді вбивства в тилу, але раніше це все не стосувалося, ну, стосовно військових офіцерів, представників спецслужб. Минулого року у Львові відбулося вбивство Ірини Фаріон. Це вже був перехід на цивільний, так би мовити, рівень. І невипадково, мабуть, вона була обрана. І тут Андрій Парубій вписується в цю тенденцію, що це цивільні люди. Але тут є ще один момент. Це вже перехід на рівень політичний, це політичний терор, проти політиків. Він перейшов на рівень публічних політиків. І це вище вже нікуди, так би мовити. Це, можливо, якби остання фаза, чи останній рівень такого терору. Фігура, звичайно, історична, вона символічна, тому по символу удар", - сказав він.

Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові

Володимир Горбач також зауважив, що оскільки в Андрія Парубія не було охорони і він вів звичайний спосіб життя, то і замовникам цього вбивства було в такий спосіб легше це зробити.

"Ну і резонанс. Фігура має бути пов'язана, має бути за задумом. представник якогось там політичного істеблішменту, а символ чогось. От Андрій Парубій був одним із символів Майдану насправді. То це ще і атака на певні цінності частини українського суспільства. Ті, які пов'язували себе з майданівським рухом, з участю або зі співчуттям, із симпатією до цього. Тому от я, я так поки що бачу. Ну і просто головне, що я хотів сказати, що цей політичний терор, він виходить на рівень діючих політиків. Андрій Парубій був діючим народним депутатом фракції Європейська Солідарність і членом комітету, що характерно, з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Мало на це звертають увагу, але це мені здається теж дуже суттєвий такий маркер, не маркер, момент, чому саме от по ньому в тому числі вирішили нанести удар", - додав політолог.