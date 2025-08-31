Це перехід на політичний рівень, вище вже нікуди, - політолог Горбач про вбивство Андрія Парубія
Вбивство публічних політиків - це остання фаза терору
Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.
"Ми воюємо активно три з половиною роки, та й до того були насправді вбивства в тилу, але раніше це все не стосувалося, ну, стосовно військових офіцерів, представників спецслужб. Минулого року у Львові відбулося вбивство Ірини Фаріон. Це вже був перехід на цивільний, так би мовити, рівень. І невипадково, мабуть, вона була обрана. І тут Андрій Парубій вписується в цю тенденцію, що це цивільні люди. Але тут є ще один момент. Це вже перехід на рівень політичний, це політичний терор, проти політиків. Він перейшов на рівень публічних політиків. І це вище вже нікуди, так би мовити. Це, можливо, якби остання фаза, чи останній рівень такого терору. Фігура, звичайно, історична, вона символічна, тому по символу удар", - сказав він.
Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові
Володимир Горбач також зауважив, що оскільки в Андрія Парубія не було охорони і він вів звичайний спосіб життя, то і замовникам цього вбивства було в такий спосіб легше це зробити.
"Ну і резонанс. Фігура має бути пов'язана, має бути за задумом. представник якогось там політичного істеблішменту, а символ чогось. От Андрій Парубій був одним із символів Майдану насправді. То це ще і атака на певні цінності частини українського суспільства. Ті, які пов'язували себе з майданівським рухом, з участю або зі співчуттям, із симпатією до цього. Тому от я, я так поки що бачу. Ну і просто головне, що я хотів сказати, що цей політичний терор, він виходить на рівень діючих політиків. Андрій Парубій був діючим народним депутатом фракції Європейська Солідарність і членом комітету, що характерно, з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Мало на це звертають увагу, але це мені здається теж дуже суттєвий такий маркер, не маркер, момент, чому саме от по ньому в тому числі вирішили нанести удар", - додав політолог.
- У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
- Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові.
- Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
