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ЦПД заявив, що питання мобілізації жінок в Україні не розглядають

10 квітня, 2024 середа
16:21
Суспільство Жінки в армії

Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони винятково добровільно

Про це заявив Центр протидії дезінформації.

"Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова", - йдеться у повідомленні.

"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - додали у ЦПД.

Що передувало

У мережі поширюють інтерв'ю Times, де радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва нібито сказала про те, що Україні незабаром доведеться мобілізувати жінок.

  • На підсумковій пресконференції в грудні 2023 року президент Зеленський сказав, що не підтримує ідею мобілізації жінок.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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