ЦПД заявив, що питання мобілізації жінок в Україні не розглядають

Про це заявив Центр протидії дезінформації.

"Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова", - йдеться у повідомленні.

"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - додали у ЦПД.

Що передувало

У мережі поширюють інтерв'ю Times, де радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва нібито сказала про те, що Україні незабаром доведеться мобілізувати жінок.