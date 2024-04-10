ЦПД заявив, що питання мобілізації жінок в Україні не розглядають
Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони винятково добровільно
Про це заявив Центр протидії дезінформації.
"Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова", - йдеться у повідомленні.
"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - додали у ЦПД.
Що передувало
У мережі поширюють інтерв'ю Times, де радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва нібито сказала про те, що Україні незабаром доведеться мобілізувати жінок.
- На підсумковій пресконференції в грудні 2023 року президент Зеленський сказав, що не підтримує ідею мобілізації жінок.
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