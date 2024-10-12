ТЦК після концерту "Океану Ельзи": Вакарчук виступив із заявою

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Вакарчук зазначив, що гурт святкує свою 30 річницю, і додав, що вони "дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати".

"Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", - сказав лідер гурту.

Також інцидент прокоментували у пресслужбі "Океану Ельзи" Суспільному, зазначивши, що не знали про перевірки після концерту.

"Ми можемо прокоментувати наші 30 років творчості та нещодавній випуск двох нових альбомів. Вперше за 30 років історії у нас вийшов англомовний альбом. Із задоволенням розкажемо про наш благодійний проєкт Drive for Life, метою якого є передати 30 машин швидкої допомоги на лінію фронту. Це ми й прокоментуємо", - заявили у пресслужбі.

Що передувало

Увечері п'ятниці, 11 жовтня, після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту в Києві співробітники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків, деяких затримали.

За даними ЗМІ, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали поліціянти й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги Народу" Микита Потураєв підтримав проведення перевірок працівниками ТЦК та СП під час публічних або масових заходів, а також у барах і клубах.