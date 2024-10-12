"Я вітаю такі перевірки, вони мають бути наскрізними і постійними", - нардеп-"слуга" Потураєв щодо появи ТЦК після концерту "Океану Ельзи"

Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу", - зазначив Потураєв.

Він додав, що так само не вважає загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах.

"Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", - наголосив Потураєв.

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Більше про роботу ТЦК після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту

Увечері п'ятниці, 11 жовтня, після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту у Києві співробітники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків, деяких затримали.

На поширених у соцмережах відео працівники ТЦК та СП разом з патрульними поліціянтами затримували чоловіків, які виходять з концерту.

За даними ЗМІ, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали поліціянти й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і вигукувала, що поїде з ним. Поліціянти завадили їй це зробити, а також заявили, що вона перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас у ТЦК на запитання журналістів, що відбувається, не відповіли, і скерували їх до пресслужби.