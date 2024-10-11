У Києві ТЦК та поліція затримували чоловіків після концерту "Океану Ельзи", - ЗМІ
Увечері п'ятниці, 11 жовтня, після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту у Києві співробітники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків, деяких затримали
Про це інформують кореспонденти hromadske і Суспільне з місця події.
На поширених у соцмережах відео працівники ТЦК та СП разом з патрульними поліціянтами затримують чоловіків, які виходять з концерту.
За даними ЗМІ, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали поліціянти й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.
Зазначається, що одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і вигукувала, що поїде з ним. Проте поліціянти завадили їй це зробити, а також заявили, що вона перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Водночас у ТЦК на запитання журналістів, що відбувається, не відповіли і спрямували до пресслужби.
- Також 13 вересня в Ужгороді працівники ТЦК та СП провели рейди по ресторанах та спортзалах міста: шукали чоловіків, які ухиляються від мобілізації.
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