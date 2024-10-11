У Києві ТЦК та поліція затримували чоловіків після концерту "Океану Ельзи", - ЗМІ

Про це інформують кореспонденти hromadske і Суспільне з місця події.

На поширених у соцмережах відео працівники ТЦК та СП разом з патрульними поліціянтами затримують чоловіків, які виходять з концерту.

За даними ЗМІ, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали поліціянти й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Зазначається, що одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і вигукувала, що поїде з ним. Проте поліціянти завадили їй це зробити, а також заявили, що вона перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас у ТЦК на запитання журналістів, що відбувається, не відповіли і спрямували до пресслужби.