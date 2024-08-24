У Бородянці відновили дитячий садок, зруйнований окупантами 2022 року

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Відновлювати садок почали у травні 2023 року. Кравченко каже, що для цього об’єдналися різні країни та організації. Наразі дитячий садок очікує на 80 вихованців. До повномасштабного вторгнення "Піноккіо" відвідували 132 дитини.

За словами Кравченка, у 2022 році під час російських атак в підвалі закладу переховувалися місцеві мешканці. Але 1 березня 2022 року уламками авіабомби було пошкоджено фасад будівлі, вибуховою хвилею вибито вікна та двері, зруйновано міжкімнатні перегородки, знищено майно, меблі садочка та дитячі іграшки.

Фото: Київська ОВА

Тимчасово дітей та вихователів з "Піноккіо" прихистили у сусідньому садочку "Казка" в Бородянці, додає очільник ОВА.

Капітальний ремонт садочка здійснив Project Hope, укриття облаштували Global Emergency Relief, Recovery & Reconstruction (GER 3), меблі та благоустрій забезпечила Литва. Водопостачання та каналізацію відновила корпорація "NEFCO".

Фото: Київська ОВА

Також швейцарська гуманітарна організація "Klotenhelpsukraine" спільно з жителями міста Клотен зібрали 1 млн грн на дообладнання укриття, а благодійна організація "Відважні" та Всесвітня вітроенергетична асоціація (WWEA) на даху "Піноккіо" встановили сонячну електростанцію потужністю 12 кВт.

"Це приклад, як спільними зусиллями всього світу ми можемо швидко та якісно відбудувати зруйноване окупантами та повертати людей до життя", - додав Кравченко.