Ляшко розповів, що планують робити зі старим 11-м хірургічним корпусом Охматдиту

Про це він сказав під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Ляшко зазначив, що старий хірургічний корпус не можна відновлювати разом з поточним ремонтом - на нього потрібно робити проєкт реконструкції під нові державні будівельні норми, які діють в країні.

"За попередніми розрахунками, корисної медичної площі після реконструкції може бути лише 5 тис. кв. м із 35. Ми прийняли рішення, яке вчора підтримала Рада з відновлення, що ми робимо техніко-економічне обґрунтування або передінвестиційний аналіз на підставі технічного медичного завдання, яке буде написано медиками з Охматдиту", - сказав міністр.

За його словами, відповідний аналіз має показати, як краще рухатись з економічного і з практичного погляду для того, щоб зробити правильне рішення для медиків.

"Лікарня - це складний механізм. Нам потрібна загальна картинка. Ми звернулися до державного підприємства, де є реконструкція, і саме вони після технічного обстеження дадуть можливість нам сказати, або це комплексне відновлення крок за кроком, або можна запустити в рамках відновлення паралельний процес. Окремо ставити вікна, окремо ставити вентиляцію, проводити інші роботи", - додав Ляшко.

Він також додав, що учора, 22 серпня, засідала Рада з відновлення Охматдиту, яка прийняла рішення провести 27 серпня виїзне засідання на територію Охматдиту з залученням представників фонду для того, щоб "чітко і покроково показати, як будуть використані кошти, зібрані на рахунок фонду".

Ляшко зазначив, що наразі кошти перебувають під контролем фонду та не використовуються.

Що відомо про зруйнований 11-й хірургічний корпус Охматдиту

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Зокрема, Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

Віктор Ляшко наприкінці липня представив покроковий план відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит". Зокрема пошкоджений корпус обіцяють відновити до зими.

Водночас він зазначав, що на місці зруйнованих будівель планують збудувати новий корпус, де будуть надсучасні хірургічні відділення, перинатальний центр, функціонуватиме поліклініка.

"На жаль, хірургічний корпус лікарні експертиза визнала аварійним - відтак небезпечним. Замість нього ми збудуємо абсолютно нову будівлю (обсяг робіт - понад 50 тис. кв. м). Новий корпус - це понад 15 тисяч госпіталізацій та понад 5 тисяч хірургічних операцій на рік до тієї потужності, що була в Охматдиті до теракту", - сказав Ляшко.