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Очільник МОЗ Ляшко обіцяє до зими відновити пошкоджений корпус Охмадиту

Юлія Лаврук
27 липня, 2024 субота
20:22
Суспільство

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко представив покроковий план відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит". Зокрема пошкоджений корпус обіцяють відновити до зими

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Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, збитки від пошкоджень оцінюються у понад 830 млн грн. З них 400 млн грн потрібні на заміну обладнання - їх покриють Howard G. Buffett Fundation. Решту суми покриють зібрані благодійниками кошти. Загалом це понад 1 млрд грн, каже Ляшко.

"Охматдит вже провів прозорий конкурс та обрав підрядника на відбудову. Планується, що перша черга робіт (ремонт приміщень, заміна вікон та дверей) завершиться вже в середині вересня. Наступний етап - відновлення фасаду будівлі - триватиме ще до півтора місяця", - повідомив міністр.

Крім того, історична будівля токсикологічного корпусу, яка зазнала найбільш суттєвих руйнувань, проходить окрему експертизу. Залежно від висновків буде прийнято рішення про наступні кроки з її відновлення або ж створення меморіалу. 

Віктор Ляшко також додав, що на місці зруйнованих будівель планують збудувати новий корпус, де будуть надсучасні хірургічні відділення, перинатальний центр, функціонуватиме поліклініка.

"На жаль, хірургічний корпус лікарні експертиза визнала аварійним - відтак небезпечним. Замість нього ми збудуємо абсолютно нову будівлю (обсяг робіт - понад 50 тис. кв. м). Новий корпус - це понад 15 тисяч госпіталізацій та понад 5 тисяч хірургічних операцій на рік до тієї потужності, що була в Охматдиті до теракту", - каже Ляшко.

Тут планують забезпечити повну енергоавтономність, відновити "Школу супергероїв" та обладнати сучасне укриття з можливістю надання там усієї необхідної медичної допомоги.

За оцінками експертів, за умови належного фінансування будівництво може бути завершено вже наприкінці 2026 року. Загальна вартість будівництва та обладнання може становити від 100 млн євро. 

Що відомо про атаку РФ на Охматдит

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року. 23 липня Охматдит оголосив тендер на відновлення будівлі.

Теги:
Здоров'я
Україна
Війна з Росією
новини Києва
Віктор Ляшко
відбудова України
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