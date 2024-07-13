У чергах до ТЦК Києва скаржаться на збій електронного запису, - ЗМІ
У Київських територіальних центрах комплектування з самого ранку видніються черги. Чоловіки скаржаться на роботу електронної черги - не працює або з перебоями
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що в одному з ТЦК черги утворилися з 7 ранку. Багато хто з чоловіків вже оновили свої дані, проте прийшли за відповідними документами.
"Черга рухається повільно, а також чоловіки скаржаться, що електронна черга або не працює, або працює з перебоями", - пише "Радіо Свобода".
Читайте також: Закон про мобілізацію починає працювати
Біля інших ТЦК, де зазвичай були черги, за даними ЗМІ, людей менше або взагалі немає черг. Журналісти припускають, що на ситуацію могло вплинути те, що 13 липня вихідний і аномальна спека.
- 2 липня Міністерство оборони України оприлюднило пояснювальну інфографіку, аби ті, хто не бажає стояти в чергах до ЦНАПу чи ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, могли згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе