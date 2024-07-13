У чергах до ТЦК Києва скаржаться на збій електронного запису, - ЗМІ

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що в одному з ТЦК черги утворилися з 7 ранку. Багато хто з чоловіків вже оновили свої дані, проте прийшли за відповідними документами.

"Черга рухається повільно, а також чоловіки скаржаться, що електронна черга або не працює, або працює з перебоями", - пише "Радіо Свобода".

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Біля інших ТЦК, де зазвичай були черги, за даними ЗМІ, людей менше або взагалі немає черг. Журналісти припускають, що на ситуацію могло вплинути те, що 13 липня вихідний і аномальна спека.