У День вишиванки скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" в Києві вдруге одягли у вишиту сорочку 

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Прообразом для виготовлення одягу для "дівчинки з колосками" стала сорочка, яку співробітники музею побачили на одному зі знімків, виявленому під час експедиції на Сумщину. Виявлені світлини, ймовірно, були зняті на Роменщині у 1930-х роках.

Фото: Дмитро Дідора

Цією акцією співробітники музею вшановують жителів Сумщини. Ця область – одна з тих, що найбільше постраждали в України в роки Голодомору. Вона й сьогодні потерпає від російської агресії.

Памʼятник "Гірка памʼять дитинства" вже вдруге вдягає вишиту сорочку. Вперше вишиванка на скульптурі зʼявилась у 2023-му.