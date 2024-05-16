У День вишиванки скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" в Києві вдруге одягли у вишиту сорочку
У памʼять про українців, загиблих і постраждалих під час Голодомору, в Києві одягнули у вишиванку "Дівчинку з колосками"
Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Прообразом для виготовлення одягу для "дівчинки з колосками" стала сорочка, яку співробітники музею побачили на одному зі знімків, виявленому під час експедиції на Сумщину. Виявлені світлини, ймовірно, були зняті на Роменщині у 1930-х роках.
Фото: Дмитро Дідора
Цією акцією співробітники музею вшановують жителів Сумщини. Ця область – одна з тих, що найбільше постраждали в України в роки Голодомору. Вона й сьогодні потерпає від російської агресії.
Памʼятник "Гірка памʼять дитинства" вже вдруге вдягає вишиту сорочку. Вперше вишиванка на скульптурі зʼявилась у 2023-му.
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