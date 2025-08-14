У Дії відновили роботу дві послуги для водіїв

Про це інформує пресслужба Дії.

"Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного знову доступні в застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що послуги, як і раніше, працюють в автоматичному режимі. Їх можна замовити в Дії.

Також водії можуть скористатися в Дії послугами заміни чи відновлення водійського, призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.