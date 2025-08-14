У Дії відновили роботу дві послуги для водіїв
У застосунку "Дія" у четвер, 14 серпня, відновили роботу дві послуги для водіїв: вони були недоступними 10 днів
Про це інформує пресслужба Дії.
"Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного знову доступні в застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що послуги, як і раніше, працюють в автоматичному режимі. Їх можна замовити в Дії.
Також водії можуть скористатися в Дії послугами заміни чи відновлення водійського, призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.
- У застосунку "Дія" 4 серпня перестали працювати дві послуги для водіїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе