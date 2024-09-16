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У ДПСУ повідомили про викриття понад 600 злочинних груп, які переправляли ухилянтів за кордон

Тетяна Нижник
16 вересня, 2024 понедiлок
18:30
Суспільство

Найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону фіксують по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно в південному регіоні було затримано велику групу чоловіків, яких одночасно намагалися доправити до кордону і переправити до Молдови. Наше завдання – викривати такі схеми, організаторів та злочинні групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. За час воєнного стану вже викрито понад 600 таких груп, до яких входили організатори та пособники. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність. У серпні зменшилась тенденція до спроб незаконного перетину кордону, хоч і не різко, але все ж таки динаміка проглядається. Ми сподіваємося, що це фіксуватимуть і надалі. До того ж, попереду осінній та зимовий періоди, коли погодні умови несприятливі для незаконних мандрівок з наміром перетнути кордон", - зазначив він.

За словами Демченка, є випадки, коли чоловіки намагаються виїхати за межі України, уклавши шлюб з жінками, які мають інвалідність.

"Буває, що чоловіки укладають шлюб з колишньою тещею, наприклад. Коли чоловіки у віці від 18 до 60 років їдуть за кордон, прикордонники ретельно перевіряють умови виїзду. Звісно, чоловік має право перетнути кордон, коли він супроводжує свою дружину, яка має інвалідність. Але під час перевірки інформації враховують все: коли шлюб був укладений, інші особливості життя раніше і чоловіка, і жінки. Якщо шлюб укладений з тещею або іншою жінкою з інвалідністю, але їхні стосунки не є сімейними, це може свідчити про організацію незаконного переправлення чоловіка через кордон, за що жінці передбачена кримінальна відповідальність. Тому не варто зловживати нормами правил перетину кордону. Щодня прикордонники продовжують викривати підроблені документи, коли чоловіки намагаються виїхати за межі України. На щастя, кількість підробок менша, ніж у 2023 році", - додав він.

Про ухилянтів на кордоні

Прикордонники Волинського загону 6 вересня затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний рубіж.

7 вересня чотирьох ухилянтів, які 5 днів блукали горами і хотіли перепливти Тису, затримали на Закарпатті.

На Рівненщині втікачі до Білорусі ледь не підірвалися на мінах. Їх врятували прикордонники.

Теги:
Кримінал
Молдова
Західна Україна
мобілізація
Держприкордонслужба
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