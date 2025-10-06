У Касаційній палаті Верховного суду продовжили розглядати справу щодо санкцій проти Петра Порошенка

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Діана Польова.

До зали засідання прибули Порошенко, його адвокати, представники Офісу президента, Кабміну, Міністерства економіки, Міністерства юстиції. На минулому засіданні суд зобовʼязав сторону відповідача надати всі можливі документи, які стосуються накладення санкцій.

суд щодо санкцій проти Петра Порошенка, фото: Діана Польова

Від РНБО до канцелярії суду надійшли документи, які ймовірно стосуються справи, однак ні сторона позивача, ні сторона відповідача не ознайомилися з цими доказами через те, що документи надали наприкінці минулого тижня.