У Харкові 3-річна дитина випала з пʼятого поверху й залишилася живою: вона впала на кондиціонер

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов та Головне управління ДСНС у Харківській області.

"10 серпня о 20:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію у п’ятиповерховому житловому будинку на пр. Ювілейному у Харкові. З вікна п’ятого поверху випала трирічна дитина. Дівчинка дивом врятувалась, упавши на кондиціонер поверхом нижче", – розповіли надзвичайники.

Рятувальники зняли дитину з кондиціонера за допомогою пожежної драбини.

Дівчинка не зазнала ушкоджень, але отримала гостру реакцію на стрес.