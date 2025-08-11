У Харкові 3-річна дитина випала з пʼятого поверху й залишилася живою: вона впала на кондиціонер
Ввечері 10 серпня у Харкові з вікна 5 поверху випала 3-річна дівчинка. Вона врятувалася, впавши на кондиціонер поверхом нижче
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов та Головне управління ДСНС у Харківській області.
"10 серпня о 20:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію у п’ятиповерховому житловому будинку на пр. Ювілейному у Харкові. З вікна п’ятого поверху випала трирічна дитина. Дівчинка дивом врятувалась, упавши на кондиціонер поверхом нижче", – розповіли надзвичайники.
Рятувальники зняли дитину з кондиціонера за допомогою пожежної драбини.
Дівчинка не зазнала ушкоджень, але отримала гостру реакцію на стрес.
