У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій

У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2025 четвер
23:02
Суспільство

Завтра, 22 серпня, в столиці тимчасово обмежать дорожній рух у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій

Зміст

Про це інформує Управління держохорони.

"22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться в повідомленні.

Там також просять містян врахувати інформацію під час переміщення.

  • Київський метрополітен ініціював громадське обговорення можливих змін до правил перевезення собак у підземці. Їх розробили у відповідь на звернення пасажирів. 
2025, четвер
21 серпня
22:40
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 116 боїв, 29 з них - на Покровському напрямку
22:23
Дональд Трамп
У США суд скасував Трампу штраф у $500 млн за цивільне шахрайство
21:38
UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових
21:09
Ексклюзив
Зеленський, путін
Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин
20:58
Дональд Трамп
Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
20:34
Володимир Зеленський
"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
20:09
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військових
20:01
OPINION
Про гарантії безпеки
19:55
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму
19:50
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
19:39
Партнерський матеріал
Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
19:27
Північний потік газ
В Італії затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків"
19:18
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express
19:07
Директорку комунального підприємства на Львівщині, яка преміювала себе на понад 130 тис. грн, покарали невеликим штрафом
У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД
18:40
Власні Pfizer і Moderna: Україна вироблятиме мРНК-вакцини від COVID-19
Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ
18:20
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"
18:07
Польща
МЗС Польщі надіслало РФ ноту протесту через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
18:01
OPINION
Путін найбільше переймається не територіями
17:44
Олександр Сирський
На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський
17:27
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну
16:40
Сергій Богачук
Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
16:02
OPINION
Гра в моргавки
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:23
Олена Зеленська побувала на Рівненщині
Зеленська розповіла, якою цьогоріч буде тема саміту перших леді та джентльменів
14:36
Сергій Лавров
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
14:14
Юлія Свириденко
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
14:06
Верховна Рада
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту
14:03
Ексклюзив
Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою
14:01
OPINION
Вашингтонський спектакль
13:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на заяву Лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України
13:43
на фото Верховна Рада України
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
13:29
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN
13:13
Аналітика
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
13:12
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
13:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та два інші ворожі об'єкти
12:40
Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни
12:38
РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль
12:31
Лавров
РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова
12:31
військові ССО уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами в Криму
Українські військові в окупованому Криму вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами
12:25
Ексклюзив
нафта танкер корабель
Якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти, - ексрадник президента Устенко
Більше новин
