У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій

Про це інформує Управління держохорони.

"22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться в повідомленні.

Там також просять містян врахувати інформацію під час переміщення.