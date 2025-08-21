У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій
Завтра, 22 серпня, в столиці тимчасово обмежать дорожній рух у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій
Про це інформує Управління держохорони.
"22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться в повідомленні.
Там також просять містян врахувати інформацію під час переміщення.
