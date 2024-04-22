У Києві електричка смертельно травмувала жінку

Про це інформує пресслужба Kyiv City Express.

Зазначається, що подія сталася на перегоні між станціями "Русанівка" та "Лівобережна".

"На жаль, знову привід нагадати про безпеку на коліях: о 09:45 маємо випадок смертельного травмування жінки", - йдеться у повідомленні.

Залізничники оголосили про затримку руху міської кільцевої електрички.

"Поїзд 7415 у напрямку Почайни тепер очікуватиме завершення слідчих дій, затримка буде суттєвою", - заявили у Kyiv City Express.

Пізніше там повідомили, що наступний поїзд з Русанівки у напрямку Почайни о 10:05 проїде в обʼїзд по парній колії з мінімальною затримкою. Зі Святошина в обох напрямках поїзди за розкладом, також виводиться резервний електропоїзд.

Залізничники закликали киян бути максимально уважними на залізниці та перетинати колії тільки у визначених місцях, переконавшись у відсутності поїзда.