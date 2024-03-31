На Житомирщині потяг наїхав на 17-річну дівчину: вона померла

Про це повідомляє поліція.

Зазначається, що трагедія сталася 29 березня. Приблизно о 21:50 пасажирський електропоїзд, що прямував до Козятина, переїхав дівчину, яка перебігала переїзд.

У результаті вона отримала травми, несумісні з життям. Поліцейські встановили, що загиблою є 17-річна місцева жителька.

Для з'ясування обставин події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.