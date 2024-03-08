У Києві мобілізованим після 1 грудня почали виплачувати по 30 тис. грн
У Києві мобілізованим після 1 грудня 2023 року почали виплачувати одноразову грошову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень
Про це інформує КМВА.
Вказано, що виплати вже отримали 473 військовослужбовці.
"Нагадаємо, виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців", - наголосили у КМВА.
Там нагадали, що для того, щоб отримати виплати мобілізованому потрібно надати до ТЦК та СП копії:
- ідентифікаційного коду
- паспорта громадянина України чи ID-картки
- довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що добровільна мобілізація до лав Сил оборони має винагороджуватись більше, ніж за врученням повістки.
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