У Києві мобілізованим після 1 грудня почали виплачувати по 30 тис. грн

Про це інформує КМВА.

Вказано, що виплати вже отримали 473 військовослужбовці.

"Нагадаємо, виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців", - наголосили у КМВА.

Там нагадали, що для того, щоб отримати виплати мобілізованому потрібно надати до ТЦК та СП копії:

ідентифікаційного коду

паспорта громадянина України чи ID-картки

довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що добровільна мобілізація до лав Сил оборони має винагороджуватись більше, ніж за врученням повістки.