Виплати мобілізованим та добровольцям мають бути різними, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що добровільна мобілізація до лав Сил оборони має виплачуватись більше, ніж за врученням повістки
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Питання фінансової мотивації не вирішує ситуацію з мобілізацією. У 2014 році ніякої фінансової мотивації не було. У 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, люди просто йшли боротись проти окупантів й просили зброю. Тобто найбільш мотивовану піхоту у світі, на жаль, ми вже вклали в сиру землю. Їх замінили ті, хто не ухилився від військкомату, добросовісно пішовши на війну. Зараз великим питанням залишається те, хто замінить вже цих людей", - пояснив Лапін.
Лапін зауважив, що всі військовозобовʼязаним громадянам слід зрозуміти, що воювати будуть всі.
"Сьогодні більшість хлопців на фронті говорять про те, що готові віддати 100 тис. грн й повернутись додому. Про які 200 тис. ми сьогодні говоримо. Тому питання не лише у фінансовій мотивації. Я ще розумію, якби створювався механізм різних виплат. Тобто мобілізованим й добровольцям виплачували різні зарплати. Однозначно, що добровольці повинні отримувати більшу зарплату. Втім, щоб це працювало, то про це слід говорити й інформувати про це всюди, де тільки можливо. Важливо донести, що воювати будуть всі. Однак добровольці будуть отримувати більше, а ті, хто піде за повісткою - менше", - додав він.
- 22 лютого стало відомо, що для того, щоб мотивувати людей, які воюватимуть на першій лінії, Верховній Раді пропонують ухвалити законопроєкт про збільшення зарплат військових до 200 тис. грн
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