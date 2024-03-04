Виплати мобілізованим та добровольцям мають бути різними, - офіцер ЗСУ Лапін

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Питання фінансової мотивації не вирішує ситуацію з мобілізацією. У 2014 році ніякої фінансової мотивації не було. У 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, люди просто йшли боротись проти окупантів й просили зброю. Тобто найбільш мотивовану піхоту у світі, на жаль, ми вже вклали в сиру землю. Їх замінили ті, хто не ухилився від військкомату, добросовісно пішовши на війну. Зараз великим питанням залишається те, хто замінить вже цих людей", - пояснив Лапін.

Лапін зауважив, що всі військовозобовʼязаним громадянам слід зрозуміти, що воювати будуть всі.

"Сьогодні більшість хлопців на фронті говорять про те, що готові віддати 100 тис. грн й повернутись додому. Про які 200 тис. ми сьогодні говоримо. Тому питання не лише у фінансовій мотивації. Я ще розумію, якби створювався механізм різних виплат. Тобто мобілізованим й добровольцям виплачували різні зарплати. Однозначно, що добровольці повинні отримувати більшу зарплату. Втім, щоб це працювало, то про це слід говорити й інформувати про це всюди, де тільки можливо. Важливо донести, що воювати будуть всі. Однак добровольці будуть отримувати більше, а ті, хто піде за повісткою - менше", - додав він.

