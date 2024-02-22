У Раді розглянуть збільшення зарплат військових до 200 тис. грн. Але після законопроєкту про мобілізацію

Відповідний документ зареєстровано на сайті парламенту.

Нині його опрацьовують у комітеті.

Нардеп від "Слуги Народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський заявив LIGA.net, що підвищення зарплат військових розглянуть, імовірно, після ухвалення законопроєкту про мобілізацію в другому читанні.

"Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню – до 200 тис. грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі – законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації", – сказав він.

За його словами, на необхідності підвищити зарплату військових, які вже два роки "на нулі", наголошував і президент Зеленський. Нардеп зазначив, що підтримує президента, але не знає, де на це підвищення братимуть кошти.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Станом на 22 лютого до другого читання законопроєкту подали понад 4 тис. поправок.