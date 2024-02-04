"У Києві можуть знищити більш ніж 70 храмів канонічної УПЦ": російська пропаганда поширює новий фейк
Російські пропагандисти почали поширювати у мережі фейкову інформацію про нібито знищення понад "70 храмів канонічної УПЦ" у Києві
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У фейкових новинах йдеться нібито про те, що міськрада Києва планує знесення храмів канонічної УПЦ, у списку - понад 70 об'єктів. А у Вінницькій області буцімто вже працюють бульдозери.
Насправді на сайті міської ради Києва відсутні будь-які новини, заяви чи петиції щодо знищення культових споруд.
"Пошук за запитом "УПЦ" видає новину від 20 квітня 2023 року з проханням міськради Києва до Кабміну і РНБО вжити невідкладних заходів щодо припинення з УПЦ МП договорів оренди або користування культовими спорудами, які перебувають у державній власності. І тут немає жодного слова про знищення храмів", - йдеться у повідомленні.
Натомість журналісти також не знайшли нічого подібного на сайті Вінницької міськради.
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