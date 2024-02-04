"Лондон підготував план введення сил НАТО в Україну": росіяни вигадали новий фейк

Про це пише Центр протидії дезінформації.

У повідомленні йдеться, що поширюють фейк ворожі телеграм-канали, посилаючись на повідомлення агентства РИА Новости.

"Пропагандисти повідомляють, що Лондон ініціював план введення контингенту НАТО на правий берег Дніпра і на кордон з Білоруссю, щоб "вивільнити" сили ЗСУ і направити їх у зону "СВО", зазначають в ЦПД.

Агентство РИА Новости, посилаючись на анонімне джерело, також стверджує, що до цього плану можуть бути залучені війська з Фінляндії, Швеції, Румунії та Польщі.

Центр протидії дезінформації встановив, що це черговий вкид ворога, побудований на маніпуляціях навколо заяви Великої Британії щодо навчань НАТО Steadfast Defender 2024, які розпочалися поблизу кордонів Росії наприкінці січня.