"Лондон підготував план введення сил НАТО в Україну": росіяни вигадали новий фейк
Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення НАТО в Україну
Про це пише Центр протидії дезінформації.
У повідомленні йдеться, що поширюють фейк ворожі телеграм-канали, посилаючись на повідомлення агентства РИА Новости.
"Пропагандисти повідомляють, що Лондон ініціював план введення контингенту НАТО на правий берег Дніпра і на кордон з Білоруссю, щоб "вивільнити" сили ЗСУ і направити їх у зону "СВО", зазначають в ЦПД.
Агентство РИА Новости, посилаючись на анонімне джерело, також стверджує, що до цього плану можуть бути залучені війська з Фінляндії, Швеції, Румунії та Польщі.
Центр протидії дезінформації встановив, що це черговий вкид ворога, побудований на маніпуляціях навколо заяви Великої Британії щодо навчань НАТО Steadfast Defender 2024, які розпочалися поблизу кордонів Росії наприкінці січня.
- 18 січня стало відомо, що НАТО має намір провести в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис. солдатів.
- 20 січня повідомлялося, що Росія намагається представляти в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні.
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