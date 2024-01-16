У Києві на проїжджій частині загорілася маршрутка
Уранці понеділка, 16 січня, у Голосіївському районі столиці сталося загоряння маршрутного таксі. Люди не постраждали. Причини пожежі з'ясовуються
Про це інформує головне управління ДСНС України у Києві.
Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова о 06:48.
Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги.
Вже о 07:17 пожежу було ліквідовано.
За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
- Тижнем раніше на столичній Троєщині сталося загоряння тролейбуса. Ймовірно, його підпалили зсередини. Люди не постраждали.
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