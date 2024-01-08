У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: попередньо, його підпалили зсередини
У вівторок, 8 січня, на столичній Троєщині сталося загоряння тролейбуса. Ймовірно, його підпалили зсередини. Люди не постраждали
Про це повідомляють у КМДА і ДСНС.
Зазначається, що тролейбус маршруту №37А загорівся на перехресті вулиць Радунської та Бальзака. Пожежу ліквідовано о 12:51.
Усі пасажири вчасно залишили транспортний засіб, тож ніхто не постраждав і за медичною допомогою не звертався.
За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння - підпал ізсередини салону.
Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.
Фото: ДСНС
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