У Києві обмежили рух вантажівок: причина

Про це інформує патрульна поліція Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів", - йдеться у повідомленні.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.