У Києві обмежили рух вантажівок: причина
У неділю, 18 серпня, на території Києва запровадили обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту через підвищення температури повітря
Про це інформує патрульна поліція Києва.
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів", - йдеться у повідомленні.
Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
- Нагадаємо, наступного тижня більшість областей України накриє спекотна погода із температурою повітря до +35 °C і вище. Стовпчики термометрів понизяться ближче до 24 серпня.
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