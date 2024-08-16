Наталка Діденко розповіла, скільки днів триматиметься спека в Україні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

З неділі чи понеділка у більшості областей України температура повітря підніметься до +30...+35 °C і вище.

"До Дня Незалежності спека втихомириться", - повідомляє синоптикиня.

Яку погоду чекати на вихідних

У суботу, 17 серпня, в Україні очікується +29...+33 °C, на сході буде трохи свіжіше - +27...+29 °C.

Уже наступного дня, 18 серпня, на заході, півночі та в центральній частині України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півдні та сході - без опадів.

Що буде у Києві

У Києві в суботу очікується суха та спекотна погода. Температура повітря підніметься до +30...+32 °C.

У неділю, 18 серпня, спека в столиці посилиться, вдень максимально до +32...+35 °C. Натомість у другій половині дня чи надвечір у Києві ймовірні локальні грозові дощі.