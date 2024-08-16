Наталка Діденко розповіла, скільки днів триматиметься спека в Україні
Наступного тижня більшість областей України накриє спекотна погода із температурою повітря до +35 °C і вище. Стовпчики термометрів понизяться ближче до 24 серпня
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
З неділі чи понеділка у більшості областей України температура повітря підніметься до +30...+35 °C і вище.
"До Дня Незалежності спека втихомириться", - повідомляє синоптикиня.
Яку погоду чекати на вихідних
У суботу, 17 серпня, в Україні очікується +29...+33 °C, на сході буде трохи свіжіше - +27...+29 °C.
Уже наступного дня, 18 серпня, на заході, півночі та в центральній частині України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півдні та сході - без опадів.
Що буде у Києві
У Києві в суботу очікується суха та спекотна погода. Температура повітря підніметься до +30...+32 °C.
У неділю, 18 серпня, спека в столиці посилиться, вдень максимально до +32...+35 °C. Натомість у другій половині дня чи надвечір у Києві ймовірні локальні грозові дощі.
- У більшості регіонів України у п'ятницю, 16 серпня, очікується суха та спекотна погода. Температура повітря коливатиметься від +26 °C до +33 °C.
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