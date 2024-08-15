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Головна Суспільство Спека до +33 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 серпня

Спека до +33 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 серпня

Катерина Єсікова
15 серпня, 2024 четвер
13:19
Суспільство Київ спека

У більшості регіонів України у п'ятницю, 16 серпня, очікується суха та спекотна погода. Температура повітря коливатиметься від +26 °C до +33 °C

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"У п'ятницю скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Трохи хіба дощів припаде на Карпати та на Волинь. І все", - каже Діденко.

За її словами, максимальна температура повітря 16 серпня становитиме +26...+29 °C, на півдні та заході України - до +28...+33 °C.

Яку погода очікувати в Києві

У Києві 16 серпня прогнозується суха погода з температурою повітря +26...+28 °C. Надалі до столиці знову повернеться спека.

  • 15 серпня у більшості регіонів України очікується комфортна, сонячна погода без опадів. Проте найближчими днями температура повітря підвищиться і пануватиме спека.
Теги:
Україна
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Погода у Києві
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погода в Україні
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