Спека до +33 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 серпня
У більшості регіонів України у п'ятницю, 16 серпня, очікується суха та спекотна погода. Температура повітря коливатиметься від +26 °C до +33 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"У п'ятницю скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Трохи хіба дощів припаде на Карпати та на Волинь. І все", - каже Діденко.
За її словами, максимальна температура повітря 16 серпня становитиме +26...+29 °C, на півдні та заході України - до +28...+33 °C.
Яку погода очікувати в Києві
У Києві 16 серпня прогнозується суха погода з температурою повітря +26...+28 °C. Надалі до столиці знову повернеться спека.
- 15 серпня у більшості регіонів України очікується комфортна, сонячна погода без опадів. Проте найближчими днями температура повітря підвищиться і пануватиме спека.
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