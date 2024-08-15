Спека до +33 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 серпня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"У п'ятницю скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Трохи хіба дощів припаде на Карпати та на Волинь. І все", - каже Діденко.

За її словами, максимальна температура повітря 16 серпня становитиме +26...+29 °C, на півдні та заході України - до +28...+33 °C.

Яку погода очікувати в Києві

У Києві 16 серпня прогнозується суха погода з температурою повітря +26...+28 °C. Надалі до столиці знову повернеться спека.