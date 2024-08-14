Спека повертається: Наталка Діденко розповіла, коли чекати на підвищення температури
У четвер, 15 серпня, у більшості регіонів України очікується комфортна, сонячна погода без опадів. Проте найближчими днями температура повітря підвищиться і пануватиме спека
Про це повідомляє синоптикиня у телеграм.
Зазначається, що 15 серпня в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди. Дощів не буде ніде.
Температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 °C. На півдні та на Закарпатті пануватимуть +28...+32 °C.
У Києві у четвер також буде сухо, сонячно і тепло. Вдень очікується близько +26 °C.
Коли в Україну повернеться спека
За даними синоптикині, за найближчі два дні погода істотно не зміниться. Проте з 17 - 18 серпня спека в Україну повернеться.
Температура повітря досягатиме і подекуди значно перевищуватиме +30 °C.
Так само найближчими вихідними спекотна погода пануватиме і в столиці.
- Напередодні повідомлялося, що у середу, 14 серпня, Україна опиниться в зоні впливу антициклону Mashal: погода буде сухою та сонячною.
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