Спека повертається: Наталка Діденко розповіла, коли чекати на підвищення температури

Про це повідомляє синоптикиня у телеграм.



Зазначається, що 15 серпня в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди. Дощів не буде ніде.

Температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 °C. На півдні та на Закарпатті пануватимуть +28...+32 °C.

У Києві у четвер також буде сухо, сонячно і тепло. Вдень очікується близько +26 °C.

Коли в Україну повернеться спека

За даними синоптикині, за найближчі два дні погода істотно не зміниться. Проте з 17 - 18 серпня спека в Україну повернеться.



Температура повітря досягатиме і подекуди значно перевищуватиме +30 °C.

Так само найближчими вихідними спекотна погода пануватиме і в столиці.