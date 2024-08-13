Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 14 серпня
Україна у середу, 14 серпня, опиниться в зоні впливу антициклону Mashal: погода буде сухою та сонячною
Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозом синоптикині, по усій території України 14 серпня буде суха і сонячна погода. Впродовж дня температура триматиметься у межах +24...+29 °C, на Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...+31 °C.
Погода в столиці
У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло. Вночі температура сягатиме +11...+14 °C, вдень +23 °C.
"Сьогодні - магнітні бурі, ймовірні головний біль, мігрені, загострення судинних недуг. Завтра ще буде активненько, з післязавтра магнітне поле врівноважиться", - додала Діденко.
- 17 липня у столиці України зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня 2024 року - температура повітря сягнула 35,6 °С.
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