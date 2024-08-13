Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 14 серпня

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, по усій території України 14 серпня буде суха і сонячна погода. Впродовж дня температура триматиметься у межах +24...+29 °C, на Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...+31 °C.

Погода в столиці

У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло. Вночі температура сягатиме +11...+14 °C, вдень +23 °C.

"Сьогодні - магнітні бурі, ймовірні головний біль, мігрені, загострення судинних недуг. Завтра ще буде активненько, з післязавтра магнітне поле врівноважиться", - додала Діденко.