У Києві побили журналіста. Подробиці
У Печерському районі Києва у п'ятницю, 8 березня, побили журналіста: правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це інформує поліція Києва.
Зазначається, що представники одного ЗМІ отримали інформацію, що в одному із приміщень Печерського району Києва, ймовірно, працює незаконний call-центр.
"Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста). Поліція встановлює всіх учасників та детальні обставини події.
- Раніше журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали в Польщі під час виконання службових обов'язків. Він разом з оператором знімав сюжет біля кордону з Білоруссю.
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