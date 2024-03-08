У Києві побили журналіста. Подробиці

Про це інформує поліція Києва.

Зазначається, що представники одного ЗМІ отримали інформацію, що в одному із приміщень Печерського району Києва, ймовірно, працює незаконний call-центр.

"Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста). Поліція встановлює всіх учасників та детальні обставини події.