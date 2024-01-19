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Тиск на українських журналістів-розслідувачів є загрозою для демократії – заява

19 січня, 2024 п'ятниця
01:22
Кримінал свобода слова преса

Комісія з журналістської етики обурена випадками тиску на українських журналістів-розслідувачів і вважає це небезпечною загрозою для демократії та майбутнього країни

Про це йдеться в заяві Комісії з журналістської етики "щодо кампанії тиску і залякування журналістів-розслідувачів Юрія Ніколова і Дениса Бігуса".

У КЖЕ зауважили, що атаки на журналістів виглядають "як заздалегідь сплановані кампанії з дискредитації медійників в очах суспільства". А метою таких атак, імовірно, є знищення репутації журналістів та провокування недовіри до журналістських розслідувань в Україні загалом.

"Прослуховування, прихована зйомка, непрохані візити за адресою проживання, цькування в соціальних мережах, звинувачення у нібито порушенні законодавства – усе це ми розцінюємо як залякування журналістів-розслідувачів та їхніх команд", – йдеться в заяві. 

У Комісії з журналістської етики згадують про ще одну небезпеку таких дій. Оскільки наслідком втручання у приватне життя медійників може бути розкриття конфіденційних джерел, це може становити для них загрозу. Тож у майбутньому це ускладнить пошук інформації для всіх журналістів. 

"Розслідувальна журналістика в Україні відіграє значну роль в умовах воєнного стану, закритих реєстрів і обмежених можливостей суспільства проконтролювати дії влади. Комісія з журналістської етики вважає неприпустимим, аби на тлі погроз і тиску журналісти вдавалися до самоцензури й відмовлялися від гострих тем. Тільки притягнення винних до реальної відповідальності зможе зупинити ганебну кампанію із залякування журналістів та знецінення їхньої роботи", – йдеться в заяві.  

Відтак Комісія з журналістської етики заявила, що такі злочини не повинні залишитися безкарними. І звернулася з вимогою до президента як гаранта дотримання конституційних прав громадян "продемонструвати спроможність захищати демократію і свободу слова". Також КЖЕ закликала правоохоронні органи "всебічно й незаангажовано розслідувати зазначені випадки тиску". А парламент – "до незалежного нагляду за розслідуванням атак проти журналістів".

Скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали. 

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Пізніше того ж дня стало відомо, що СБУ відкрила провадження за фактом прослуховування співробітників Bihus.Info.

18 січня повідомили, що колишня співробітниця Bihus.Info, яка стала фігуранткою скандалу зі вживанням наркотичних речовин, звернулася в поліцію щодо незаконної відеозйомки

Провокація проти Юрія Ніколова

Увечері 14 січня невідомі особи намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, співзасновника й редактора "Наших грошей". У квартирі в цей час перебувала матір журналіста. Вона розповіла, що якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися й вимагали, щоб Ніколов "ішов служити" та обклеїли двері квартири образливими написами, зокрема назвали його "Зрадником".

"Детектор медіа" звернув увагу на те, що за 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал "Карточный Офис" опублікував пост. У ньому стверджувалося, нібито невідомі – це військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту". Також провокативні пости про Ніколова опублікували майже одночасно ще два анонімні телеграм-канали – "Вертикаль" і "Джокер". 

"Я навіть не знаю, якому дегенерату прийшла в голову така ідея залякувати журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу про підрив обороноздатності за мою статтю про корупцію на військових закупівлях. В усіх інтерв’ю всередині України й закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад", – написав Ніколов, додавши, що не припинить роботи з викриття корупції.

Поліція Києва почала перевірку за фактом погроз журналісту.

Новини
Суспільство
Україна
журналісти
скандал
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