Колишня співробітниця Bihus.Info звернулася в поліцію щодо незаконної відеозйомки, відкрито провадження

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"До поліції звернулась журналістка інформаційного проєкту із заявою про те, що невстановлені особи незаконно зібрали та поширили конфіденційну інформацію про неї", - ідеться у повідомленні.

"Напередодні в медіа поширено відео за участі потерпілої в одному із заміських комплексів Київської області, яке знято прихованою камерою в орендованому номері", - пояснили в ОГП.

Зазначається, що за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 КК України).

Слідство вживає заходів для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та причетних осіб.

Скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Пізніше того ж дня стало відомо, що СБУ відкрила провадження за фактом прослуховування співробітників Bihus.Info.