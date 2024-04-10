У Києві проведуть дегустацію вин із топових крафтових виноробень України

А сьогодні ми хочемо розповісти все ж про особливості українського м’яса.

Одним із найважливіших етапів, від правильності дотримання якого залежить якість стейків, є етап відбору і ферментації яловичини.

Sam's Steak House – перший стейкхаус в Україні, що працює з 1996 року і вже протягом 25 років не втрачає популярності завдяки особливому підходу та контролю якості українського м’яса. Там переконані, що технологія має значення.

На території ресторану є власне мінівиробництво, де м‘ясо дозріває за двома технологіями – Natural Wet Aged та Dry Aged.

Унікальну технологію дозрівання м'яса у власній оболонці з натурального яловичого жиру Natural Wet Aged (волога витримка) спеціально для Sam’s розробили запрошені іноземні фахівці.

Dry Aged – новий світовий тренд, технологія сухого дозрівання шляхом повного позбавлення вологи. На відміну від вологого дозрівання, за сухого в камеру поміщаються не окремо нарізані стейки, а цілий відруб.

У Sam's ферментують мʼясо понад 50 діб. Шляхом експериментів шеф зрозумів, що яловичина має найбільш насичений і збалансований смак саме з таким терміном ферментації.

В Україні, на відміну від Америки, немає чіткої технології вирощування корів і контролю якості. На якість впливають умови вигулу та годування, порода, вік корів та ще багато різних аспектів. Але все ж ресторатори роблять усе можливе, щоб дивувати поціновувачів українського м‘яса.

Чому ж варто скуштувати український стейк?

У ресторані вам подадуть смачний обід чи вечерю з локальних продуктів. За кожним смачним українським стейком стоїть велика праця рестораторів і кухарів.

І оскільки ми вже говоримо про популяризацію локального, на особливу увагу заслуговують українські вина, які можуть сміливо конкурувати зі світовими.

18 квітня о 19:00 у Sam’s Steak House відбудеться дегустація вин із топових крафтових виноробень України з різних регіонів.

На вас чекають шість спеціально підібраних вин із закусками:

1. "Біссер Брют", сімейна виноробня "Колоніст" (Одещина).

2. Chardonnay, Vinoman Winery (Чернігівщина) - молода виноробня, яка швидко розвивається.

3. "Рожевий Квадрат", Father’s Wine – перша в історії виноробня на Тернопільщині з власним виноградом та унікальними сортами.

4. Long Skin Contact Chardonnay, Frumushika-Nova (Одещина) - сімейне господарство, що славиться органічним підходом.

5. Mr. Pinotage, Beykush Winery (Миколаївщина) – виноробня з нетрадиційними блендами та рідкісними сортами.

6. Saperavі, Ace &Wine by Stakhovsky (Закарпаття) – виноробня у Закарпатті від першої ракетки України.

Дегустацію проводитиме Олександр Шеханін - викладач винної школи Wine School by GoodWine.

Вартість дегустації українських вин: 1500 грн.

Кількість місць обмежена. Забронювати квиток можна за номером 067 501 13 95.

Sam’s Steak House.

Легендарний. Улюблений. М’ясний.

Жилянська, 37

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